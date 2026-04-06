В России раскрыли уникальность «Русских витязей»

Ростех: в мире сейчас только «Русские витязи» выступают на тяжелых истребителях

Авиационная группа «Русские витязи» осталась единственной в мире, выполняющей элементы высшего пилотажа на тяжелых истребителях. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

С 2020 года авиагруппа использовала в качестве основного самолета истребитель поколения 4++ Су-35С. В госкорпорации подчеркнули, что эта машина считается одним из самых мощных истребителей четвертого поколения в мире.

«Силовая установка Су-35С имеет изменяемый вектор тяги, что существенным образом увеличивает маневренные характеристики самолета», — уточнили в пресс-службе.

Благодаря этим возможностям летчики «Русских витязей» выполняют сложнейшие фигуры высшего пилотажа, в том числе «петлю Пугачева», «чакру Фролова» и «колокол». Разработчики подчеркнули, что именно сочетание тяжелого класса самолета и высокой маневренности делает выступления авиагруппы уникальными.

В этом году«Русские витязи» отметили 35 лет со дня основания. Юбилейный полет на современных истребителях стал заметным событием для жителей Одинцовского округа.