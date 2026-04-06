Авиационная группа высшего пилотажа из Одинцова отметила 35-летний юбилей

Авиагруппа «Русские Витязи» в этом году отметила 35-летие со дня создания. Праздничный полет прошел на современных истребителях и стал значимым событием для жителей Одинцовского округа.

Для Одинцовского округа эта дата имеет особое значение. Именно здесь, на базе в Кубинке, служат и тренируются летчики прославленной пилотажной группы, на которых равняется молодое поколение.

История коллектива началась более трех десятилетий назад с выступлений на истребителях Су-27. Со временем техника менялась, а вместе с ней росли и возможности группы. Сегодня пилоты используют современные Су-30СМ и Су-35С, что позволяет выполнять более сложные элементы и расширять демонстрационные программы.

Каждое выступление «Русских Витязей» отличается высокой точностью и слаженностью. Подготовка пилотов остается на предельно высоком уровне, несмотря на обновление авиационной техники. Отработка фигур высшего пилотажа требует полной концентрации и строгой дисциплины.

«Мы постоянно совершенствуем навыки и осваиваем новые возможности авиации. Для нас важно не только сохранить традиции, но и двигаться вперед», — отметил один из летчиков группы.

Пилотажная группа известна далеко за пределами России благодаря своим выступлениям. При этом их работа не ограничивается показами. Летчики также выполняют задачи на авиабазе в Кубинке, поддерживая боеготовность и участвуя в служебной деятельности.