Россия поразила своим шоу с обновленным Су-57 в Дубае. Что поменялось?
Российский истребитель Су-57 с новым двигателем стал одной из звезд авиасалона Dubai Airshow — 2025. Публика также была в восторге от фигур высшего пилотажа в исполнении вертолета Ка-52. Эти и другие образчики военной техники по достоинству оценили как специалисты, так и любители авиации.
Открытие Dubai Airshow — 2025
Дубай дал старт 19-й крупнейшей мировой выставке Dubai Airshow — 2025. С 17 по 21 ноября почти полторы тысячи компаний со всего мира представят публике свои достижения в аэрокосмической и оборонной отраслях. Зрители наблюдают за двумя сотнями летательных аппаратов гражданской и армейской авиации: новейшими бизнес-джетами, коммерческими лайнерами, военными самолетами и БПЛА.
Демонстрации космических технологий проходят при поддержке космического агентства правительства ОАЭ UAE Space Agency. Гостей ждут двухдневный форум, симуляторы полетов и презентации передовых технологий освоения космоса. Также можно увидеть беспилотные системы и eVTOL — электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой.
Кроме того, запланированы выступления более 250 спикеров, обсуждения развития бизнеса грузовых перевозок и цифровизации авиации. Организаторы ожидают, что нынешний Dubai Airshow перекроет объем заключенных контрактов прошлого салона 2023 года: тогда совершили сделок на 101 миллиард 48 миллионов долларов. Особые надежды возлагают на экотопливо и высокоскоростные самолеты.
Интересно
Россия показала обновленный Су-57
Россия представила на Dubai Airshow — 2025 экспортный вариант многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого — Су-57Э. Годом ранее эту модель впервые показали за рубежом: самолет принимал участие в летной программе 14-го китайского авиасалона Airshow China в Чжухае.
Во время нынешнего показа на Су-57Э установили двигатель второго этапа под условным обозначением «Изделие 30» — авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-51Ф1. Это не модификация, а полностью новая разработка, которая повышает сверхзвуковую крейсерскую скорость истребителя до 1,9–2,1 Маха, увеличивая скорость и дальность полета.
Также известно, что с помощью АЛ-51Ф1 самолет получает снижение тепловой заметности, а также повышение топливной экономичности. Известно, что «Изделие 30» призвано заменить двигатель первого этапа АЛ-41Ф1.
Публицист американского журнала The National Interest отметил передовые особенности Су-57. Он превосходит по аэродинамике малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения F-35 и при этом основательно дешевле его. Российский борт оснащен мощным арсеналом, имеет хорошо реализованный комплекс авионики, работает в паре с дроном «Охотник».
Су-57Э оснащены авиаракетами «воздух—воздух» средней дальности, «воздух—воздух» большой дальности, «воздух—земля» повышенной точности, универсальной управляемой авиационной ракетой и тактической ракетой «воздух—земля» «Гром-Э1».
Зрители авиашоу рассмотрели российские самолеты на земле и оценили их в полете во время выполнения фигур высшего пилотажа.
«Аллигаторы» и «Панцири»
Также на дубайском авиасалоне можно увидеть модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-130М. На машине обновили авионику, радар и систему самозащиты. Борт способен нести управляемое оружие, включая корректируемые авиабомбы как с лазерным, так и с электронным дистанционным наведением.
Возможности транспортников покажет многофункциональный самолет Ил-76МД-90А (Э) — в нем можно перевозить и грузы, и людей, в частности десантные группы. Вертолеты представлены многоцелевым легким «Ансат-М» и разведывательно-ударным Ка-52 «Аллигатор».
Все пилоты российских машин показали фигуры высшего пилотажа. Кроме того, авиагруппа «Русские витязи» блеснула филигранными полетами на восьми тяжелых истребителях Су-30СМ.
Отдел беспилотных систем представят дроны «Орлан-10Э» обновленной версии, «Орлан-30», «Скат-350М» с увеличенной грузоподъемностью и тактический разведывательный БПЛА Supercam. Для борьбы с чужими беспилотниками россияне покажут комплексы «Панцирь-СМД-Э», а также дальнобойный и среднерадиусный С-400 и «Викинг» от «Алмаз-Антея».
По словам специалистов, стабильно хороший спрос сохраняется на российские ПВО — эти высокотехнологичные системы с новыми модификациями доступны для экспорта. Партнеры уже заключили с Москвой ряд контрактов.