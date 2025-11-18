18 ноября 2025 22:26 Россия поразила своим шоу с обновленным Су-57 в Дубае. Что поменялось? 0 0 0 Фото: Leonid Faerberg / www.globallookpress.com Армия

Российский истребитель Су-57 с новым двигателем стал одной из звезд авиасалона Dubai Airshow — 2025. Публика также была в восторге от фигур высшего пилотажа в исполнении вертолета Ка-52. Эти и другие образчики военной техники по достоинству оценили как специалисты, так и любители авиации.

Открытие Dubai Airshow — 2025 Дубай дал старт 19-й крупнейшей мировой выставке Dubai Airshow — 2025. С 17 по 21 ноября почти полторы тысячи компаний со всего мира представят публике свои достижения в аэрокосмической и оборонной отраслях. Зрители наблюдают за двумя сотнями летательных аппаратов гражданской и армейской авиации: новейшими бизнес-джетами, коммерческими лайнерами, военными самолетами и БПЛА. Демонстрации космических технологий проходят при поддержке космического агентства правительства ОАЭ UAE Space Agency. Гостей ждут двухдневный форум, симуляторы полетов и презентации передовых технологий освоения космоса. Также можно увидеть беспилотные системы и eVTOL — электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. Кроме того, запланированы выступления более 250 спикеров, обсуждения развития бизнеса грузовых перевозок и цифровизации авиации. Организаторы ожидают, что нынешний Dubai Airshow перекроет объем заключенных контрактов прошлого салона 2023 года: тогда совершили сделок на 101 миллиард 48 миллионов долларов. Особые надежды возлагают на экотопливо и высокоскоростные самолеты.

Интересно Выставка проходит под патронажем шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, премьер-министра и вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов, а также эмира Дубая. Именно он вывел город на уровень международного делового и туристического центра, курировал строительство Бурдж-Халифы — самого высокого здания в мире, по которому карабкался Том Круз в фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».

Россия показала обновленный Су-57 Россия представила на Dubai Airshow — 2025 экспортный вариант многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57 опытно-конструкторского бюро П. О. Сухого — Су-57Э. Годом ранее эту модель впервые показали за рубежом: самолет принимал участие в летной программе 14-го китайского авиасалона Airshow China в Чжухае. Во время нынешнего показа на Су-57Э установили двигатель второго этапа под условным обозначением «Изделие 30» — авиационный турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-51Ф1. Это не модификация, а полностью новая разработка, которая повышает сверхзвуковую крейсерскую скорость истребителя до 1,9–2,1 Маха, увеличивая скорость и дальность полета.

Видео: Российский истребитель пятого поколения Су-57Э выступил в летной программе международного авиасалона Dubai Airshow — 2025 / Ростех

Также известно, что с помощью АЛ-51Ф1 самолет получает снижение тепловой заметности, а также повышение топливной экономичности. Известно, что «Изделие 30» призвано заменить двигатель первого этапа АЛ-41Ф1. Публицист американского журнала The National Interest отметил передовые особенности Су-57. Он превосходит по аэродинамике малозаметный многофункциональный истребитель пятого поколения F-35 и при этом основательно дешевле его. Российский борт оснащен мощным арсеналом, имеет хорошо реализованный комплекс авионики, работает в паре с дроном «Охотник».

Фото: Глава штаба ВВС Индии Амар Прит Сингх осматривает российский истребитель Су-57. Нина Падалко / РИА «Новости»

Су-57Э оснащены авиаракетами «воздух—воздух» средней дальности, «воздух—воздух» большой дальности, «воздух—земля» повышенной точности, универсальной управляемой авиационной ракетой и тактической ракетой «воздух—земля» «Гром-Э1». Зрители авиашоу рассмотрели российские самолеты на земле и оценили их в полете во время выполнения фигур высшего пилотажа.

Фото: Российский истребитель Су-57Э на Dubai Airshow — 2025. Нина Падалко / РИА «Новости»

«Аллигаторы» и «Панцири» Также на дубайском авиасалоне можно увидеть модернизированный учебно-тренировочный самолет Як-130М. На машине обновили авионику, радар и систему самозащиты. Борт способен нести управляемое оружие, включая корректируемые авиабомбы как с лазерным, так и с электронным дистанционным наведением. Возможности транспортников покажет многофункциональный самолет Ил-76МД-90А (Э) — в нем можно перевозить и грузы, и людей, в частности десантные группы. Вертолеты представлены многоцелевым легким «Ансат-М» и разведывательно-ударным Ка-52 «Аллигатор».

Видео: Российский вертолет Ка-52 выступил в летной программе международного авиасалона Dubai Airshow / Ростех

Все пилоты российских машин показали фигуры высшего пилотажа. Кроме того, авиагруппа «Русские витязи» блеснула филигранными полетами на восьми тяжелых истребителях Су-30СМ. Отдел беспилотных систем представят дроны «Орлан-10Э» обновленной версии, «Орлан-30», «Скат-350М» с увеличенной грузоподъемностью и тактический разведывательный БПЛА Supercam. Для борьбы с чужими беспилотниками россияне покажут комплексы «Панцирь-СМД-Э», а также дальнобойный и среднерадиусный С-400 и «Викинг» от «Алмаз-Антея». По словам специалистов, стабильно хороший спрос сохраняется на российские ПВО — эти высокотехнологичные системы с новыми модификациями доступны для экспорта. Партнеры уже заключили с Москвой ряд контрактов.