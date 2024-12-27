Рухнувший в Актау самолет последние минуты полета вели с помощью тяги двигателей

Последние 20 минут рухнувший в Актау пассажирский самолет вели только с помощью тяги двигателей. Об этом написал Telegram-канал Baza .

В канале также опубликовали схему последних минут полета авиалайнера. На ней видно, как сильно его шатало по скорости и высоте. За 20 минут до авиакатастрофы все системы управления были отключены, и экипаж пытался стабилизировать полет, ведя самолет только с помощью тяги двигателей.

Ранее видео траектории полета с сервиса Flightradar24 опубликовал Telegram-канал «112».

Самолет Embraer-190, выполнявший рейс Баку — Грозный, разбился утром 25 декабря в районе казахстанского города Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, большинство — азербайджанцы. Погибли 38 человек.

Росавиация выступила с новым заявлением о крушении самолета. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров перечислил ряд обстоятельств, при которых произошла авиакатастрофа.