Боролись до конца. В Сети появилось видео траектории полета рухнувшего в Актау самолета

Экипаж потерпевшего крушение в казахстанском Актау самолета до последнего пытался решить проблемы с управлением. Видео траектории полета с сервиса Flightradar24 опубликовал Telegram-канал «112».

Судя по представленных данным, борт сильно мотало из стороны в сторону, и во время рейса экипажу пришлось менять скорость и высоту полета. Сделав две «петли» над аэропортом Актау, капитаны увели самолет от жилых домов и в итоге он рухнул в степи.

Пассажирский самолет Azerbaijan Airlines, который следовал по маршруту Баку — Грозный, разбился в районе города Актау на западе Казахстана утром 25 декабря. Причиной крушения могло стать столкновение воздушного судна со стаей птиц. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира.

В результате авиакатастрофы более 30 человек, в том числе 10 россиян. Из пяти членов экипажа спаслись двое.