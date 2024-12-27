Росавиация озвучила новые данные о крушении Embraer 190. Главное

По словам Ядрова, российская сторона довела до азербайджанских и казахских коллег свою готовность сотрудничать по расследованию крушения самолета. Он призвал выверить все обстоятельства случившегося и признал, что обстановка в аэропорту Грозного во время ЧП с бортом Embraer 190 была сложной.

Беспилотники ВСУ во время посадки Embraer 190 атаковали гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ.

В Грозном из-за атки БПЛА в то утро вводили режим «Ковер».

Еще одним усложняющим полеты фактором стала туманная погода, из-за которой на высоте 500 метров пропала видимость.