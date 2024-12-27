Росавиация озвучила новые данные о крушении Embraer 190. Главное
Росавиация призвала расследовать множество обстоятельств крушения борта в Актау
Росавиация выступила с новым заявлением о крушении самолета Embraer 190 в районе Актау. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров перечислил ряд обстоятельств, при которых произошла авиакатастрофа. 360.ru собрал главное:
- По словам Ядрова, российская сторона довела до азербайджанских и казахских коллег свою готовность сотрудничать по расследованию крушения самолета. Он призвал выверить все обстоятельства случившегося и признал, что обстановка в аэропорту Грозного во время ЧП с бортом Embraer 190 была сложной.
- Беспилотники ВСУ во время посадки Embraer 190 атаковали гражданскую инфраструктуру в городах Грозный и Владикавказ.
- В Грозном из-за атки БПЛА в то утро вводили режим «Ковер».
- Еще одним усложняющим полеты фактором стала туманная погода, из-за которой на высоте 500 метров пропала видимость.
- Пилот пытался два раза безуспешно посадить самолет в Чечне. После неудавшихся попыток командиру воздушного судна предложили другие аэропорты, и он решил совершить посадку в Актау.