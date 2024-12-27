Росавиация озвучила новые данные о крушении Embraer 190. Главное

Росавиация призвала расследовать множество обстоятельств крушения борта в Актау

Росавиация выступила с новым заявлением о крушении самолета Embraer 190 в районе Актау. Руководитель ведомства Дмитрий Ядров перечислил ряд обстоятельств, при которых произошла авиакатастрофа. 360.ru собрал главное:

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте