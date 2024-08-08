Родственница Абакаевой усомнилась, что Османову могли отравить двумя шариками ртути
Родственница Абакаевой сомневается в попытке отравления шахматистки в Дагестане
Родственница дагестанской шахматистки Амины Абакаевой, которую обвинили в попытке отравления конкурентки, поставила под сомнение версию, что женщина пыталась навредить сопернице. Об этом заявила родственница Абакаевой в беседе с 360.ru.
По ее мнению, опасность от двух шариков ртути в большой комнате минимальная. Османова специально раздувает конфликт, чтобы Абакаеву «убрали» из турнира.
Сейчас в Дагестане решают вопрос о возбуждении уголовного дела против Абакаевой за умышленное причинение вреда. По данным следствия, подозреваемая попыталась отравить шахматистку на турнире — вылила на ее стол неизвестную жидкость. Позже выяснили, что это была ртуть.
При этом открытых конфликтов между ними не случалось. В беседе 360.ru сама Османова предположила, что у злоумышленницы могут быть психические проблемы.