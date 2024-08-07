Отравившая соперницу шахматистка отказалась извиняться

В Дагестане решается вопрос о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение вреда средней тяжести в отношении шахматистки Амины Абакаровой, сообщил Telegram-канал Shot . На чемпионате по шахматам девушка попыталась отравить свою соперницу Умайганат Османову.

Перед началом партий девушка подошла к столу, за которым должна была играть Османова, и вылила на доску неизвестную жидкость. Позже выяснилось, что это была ртуть.

Пострадавшая рассказала Shot, что давно знает Абакарову — они постоянно играют вместе. Но девушка не понимает, что побудило шахматистку пойти на преступление. В тот день они даже не должны были играть друг с другом.

Открытых конфликтов между ними никогда не было. В интервью 360.ru Умайганат предположила, что у злоумышленницы могут быть проблемы с психикой.

Пока предполагаемая преступница не задержана. Также она не выходила на связь с пострадавшей и не извинялась. В распоряжении 360.ru оказалась запись, на которой видно, как девушка разливает ртуть на доску шахматистки.

Ранее в Балашихе задержали мужчину, который травил мать и отчима на протяжении полугода. Также он напоил ядовитым морсом своего друга, которые скончался после выпитого угощения. Злоумышленника проверят на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из близкого окружения.