Сегодня 15:50 «Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления Шахматистка Османова рассказала, как обнаружила ртуть под доской на турнире 0 0 0 Происшествия

Дагестан

Полиция

Шахматистку Умайганат Османову, которую попытались отравить ртутью на турнире в Дагестане, шокировало случившееся. Причин, почему ее соперница могла так с ней обойтись, спортсменка не понимает. Никаких поводов, по словам девушки, она никогда не давала. Подробностями ЧП пострадавшая поделилась в беседе с 360.ru.

Как заметили ртуть «Мое психологическое и моральное состояние расшатано полностью. Живешь обычной жизнью, а оказывается, что тебя могут прийти и вот так отравить умышленно», — возмутилась Османова. Шахматистка обратила внимание, что она смогла обнаружить ртуть достаточно быстро — через полчаса после начала игры. В противном случае, по ее словам, участницы турнира могли играть за столом, где разлили ртуть, три-четыре часа. И последствия могли быть гораздо более тяжелые. «Вы представляете, что могло за этот период времени произойти и со мной, и с другими участниками турнира? А увидела я шарики ртути только спустя 30 минут, когда они выкатились из-под доски. Мне даже в голову не могло прийти, что это ртуть. А потом, когда я стала до них дотрагиваться, я поняла, что это», — поделилась собеседница 360.ru.

Соперница шахматистки тоже поняла, что на столе у них разлита ртуть. Когда доску приподняли, обнаружили, что ее там достаточно много. Тогда на место вызвали главного судью, всех сразу вывели и незамедлительно вызвали правоохранителей.

«Потом приехали сотрудники СК, полиция и зафиксировали, что это ртуть. На месте работали и сотрудники Роспотребнадзора. Сам факт случившегося поражает. Это просто ужас», — добавила спортсменка. Мотивы отравительницы не понимают Отдельно девушка отметила, что на записи с камер наблюдения видно, что Амина Абакарова сначала подошла к судейскому столу, быстро изучила информацию, где будут сидеть участники, а потом направилась к конкретному столу. «[После скандала] она вела себя хладнокровно, я просто молчала, была в шоке, а та под дурочку косила потом, но дознавателю призналась», — подчеркнула Османова. По словам девушки, понять мотивы Абакоровой невозможно. Открытых конфликтов между ними никогда не было. Шахматистка предположила, что у злоумышленницы могут быть проблемы с психикой. «Сейчас ее могут дисквалифицировать пожизненно со всех наших турниров. Мне кажется, она не уравновешенна, я бы не допускала ее к работе с детьми, поэтому я хочу придать это огласке. Все случившееся зафиксировано — и по камерам, и документам», — отметила она. Никаких извинений злоумышленница пока не принесла. Османова добавила, что своей семьи у Абакоровой нет, есть только мать. Она с ней также не связывалась.