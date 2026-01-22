Родители пловца Свечникова опознали его тело

Родители российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в августе 2025 года во время заплыва в Босфоре, опознали его тело. Об этом 360.ru сообщила мать спортсмена Галина Свечникова.

По ее словам, сомнений в личности погибшего не осталось.

«Да, мы опознали Николая. Гидрокостюм сохранился, но тело в очень тяжелом состоянии», — рассказала она.

Галина Свечникова отметила, что вопрос транспортировки тела в Россию пока находится в проработке. Предварительно, семья рассчитывает перевезти его в Москву 24 января, однако точные сроки и дата похорон еще не определены.

«Я думаю, уже завтра появится больше ясности», — добавила она.

В Генеральном консульстве России в Стамбуле подтвердили, что проведенная ДНК-экспертиза показала: тело, обнаруженное в районе Бешикташ у набережной Бебек, принадлежит Николаю Свечникову. В диппредставительстве выразили соболезнования и подчеркнули, что рассчитывают на всестороннее расследование обстоятельств трагедии турецкими властями.

О результатах генетической экспертизы ранее сообщал телеканал CNN Turk. Для идентификации родители спортсмена передали образцы ДНК. После завершения всех формальностей тело будет передано семье.

Николай Свечников, 29-летний кандидат в мастера спорта, пропал 24 августа во время межконтинентального заплыва через Босфор в Стамбуле. Он стал единственным участником соревнований, не добравшимся до финиша. Исчезновение заметили лишь спустя несколько часов, после чего начались поиски.