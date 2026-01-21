Мать пловца Свечникова допустила, что в Босфоре нашли ее сына

Найденное в Босфоре тело действительно может принадлежать пловцу Николаю Свечникову. Об этом заявила РИА «Новости» его мать.

«Я думаю, что это Николай», — сказала она.

Родители спортсмена сейчас находятся в Стамбуле, где сдали ДНК-тест. Однако тело им покажут только после получения его результатов.

Свечников исчез 24 августа, став единственным, кто не доплыл до финиша на соревнованиях «Босфор-2025». Тревогу после того, как спустя несколько часов в камере хранения остались только его вещи.

Накануне в Стамбуле нашли тело мужчины в гидрокостюме. Оно пока не опознано, но сам костюм, по данным турецких СМИ, действительно принадлежал Свечникову.