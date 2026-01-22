Генконсульство России подтвердило, что в Босфоре нашли тело пловца Свечникова

Генконсульство России в Стамбуле подтвердило: ДНК-экспертиза установила, что найденное во вторник в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщили в пресс-службе дипведомства.

В консульстве выразили надежду, что компетентные органы Турции выяснят все детали и причины этой трагедии. В ведомстве выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее отец пловца в беседе с 360.ru говорил, что пока не может подтвердить, что найден его сын. Вместе с супругой он планировал поехать в Турцию на опознание.

Родители спортсмена сдали ДНК-тест. Мать Свечникова тогда допустила, что в Босфоре нашли ее сына. Позже турецкий телеканал NTV сообщил, что гидрокостюм на теле мужчины, найденном в проливе Босфор, принадлежал пропавшему российскому пловцу.

Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле 24 августа. Он стал единственным из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша.

Жена пловца Антонина обвинила в происшествии организаторов соревнования. Семья пропавшего пловца объявила награду в один миллион рублей за информацию о нем.