Тест ДНК подтвердил, что в Стамбуле нашли тело пловца Свечникова

Генетическая экспертиза подтвердила личность мужчины, тело которого нашли у причала Куручешме на набережной Бебек в Стамбуле. Как сообщил CNN Turk , погибшим оказался российский пловец Николай Свечников, ранее пропавший в водах Босфора.

Для идентификации родители спортсмена передали специалистам образцы ДНК. После завершения всех необходимых процедур тело передадут родственникам.

Накануне турецкая морская полиция обнаружила на побережье Босфора тело неизвестного мужчины. Близкие Свечникова прибыли в Турцию, чтобы принять участие в опознании.

Николай Свечников исчез 24 августа во время международного заплыва «Босфор-2025». Он стал единственным участником соревнований, который не добрался до финиша. Поводом для тревоги стало то, что спустя несколько часов после старта его личные вещи так и остались в камере хранения.