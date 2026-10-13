Таксист избил пассажирку в Томске из-за перевода не на тот банк

Полиция проводит проверку по факту нападения таксиста на 33-летнюю пассажирку в Томске. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

Правоохранители устанавливают личность и местонахождение нападавшего.

По словам пострадавшей девушки Дарьи, она вызвала такси с помощью онлайн-сервиса. Водитель сразу попросил перевести деньги, хотя обычно это делают в конце пути.

В машине играла музыка, пассажирка плохо расслышала название банка, на который нужно было сделать перевод. Поняв, что деньги ушли не туда, таксист обругал ее матом, девушка ответила тем же. Водитель остановился, вышел, открыл пассажирскую дверь и выкинул Дарью из машины.

Девушка сопротивлялась и начала снимать действия мужчины, тот попытался отобрать телефон. Через некоторое время таксист вернулся в машину и скрылся. У Дарьи остались синяки и ссадины, порвалась одежда, она потеряла одну сережку.

Ранее жительница Красноярска напала на сотрудницу ПВЗ с собаками. Ее действия попали на видео.