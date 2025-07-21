Обломки БПЛА упали в районе поселка Киевский в Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Обломки упали в районе рабочего поселка Киевский. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«На месте падения обломков от БПЛА в районе рп Киевский ТиНАО работают экстренные службы. Принимаются все необходимые меры», — написал он.

По предварительной информации, в результате ЧП никто не пострадал, серьезных повреждений не зафиксировали.

До этого градоначальник сообщил о других девяти сбитых дронах. Он отметил, что на место падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники спасательных служб.

Накануне вечером Собянин заявил, что силы ПВО сбили четыре беспилотника на подлете к Москве. Как отметил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, дроны запускают не с Украины, а с приграничных территорий России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ намерены осуществить удары вглубь России. В связи с этим на Украине приняли решение о наращивании производства БПЛА.