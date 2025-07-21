Названо вероятное место запуска летевших на Москву дронов

Запуск беспилотников в сторону Москвы производился с приграничных российских регионов, а не с Украины. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«Маловероятно, что их запускали с Украины, там таких дальнобойных средств почти нет. Думаю, все было осуществлено с приграничных территорий», — предположил он.

По мнению Попова, человек, который запускал беспилотники, мог давно жить в России, а потом запустить БПЛА, когда от представителей ВСУ поступила команда. Он отметил, что дроны также могли находиться на российской территории.

Генерал не исключил, что дроны доставили в Россию через третьи страны. Он добавил, что беспилотники самолетного типа способны преодолевать расстояние не больше 150 — 300 километров.

Ране мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что средства противовоздушной обороны ликвидировали летевшие на Москву дроны.