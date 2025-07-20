Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника под Москвой

Средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В 16:07 градоначальник сообщил о ликвидации трех дронов. В 16:21 военные ликвидировали еще один беспилотник.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

Ночью 20 июля силы ПВО ликвидировали 14 летевших на Москву украинских беспилотников. Обломки одного БПЛА рухнули на территории Зеленограда, осколки выбили стекла в многоквартирном доме и повредили несколько припаркованных автомобилей. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Всего в течение ночи на воскресенье ПВО сбила 93 беспилотника ВСУ, заявляли в Минобороны России. Также с 08:10 до 12:00 военные ликвидировали еще 34 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.