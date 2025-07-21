С полуночи 21 июля силы ПВО сбили 9 летевших на Москву беспилотников

Силы противовоздушной обороны ликвидировали с полуночи 21 июля девять беспилотников, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что запуск БПЛА в сторону Москвы производят с российских регионов, а не с Украины. По его словам, у ВСУ нет таких дальнобойных средств.

Человек, запускающий дроны в сторону Москвы, мог давно жить в стране, а потом запустить беспилотник по наводке украинских представителей. Сами летательные аппараты тоже могли собрать на территории России.

Вчера вечером Минобороны сообщило, что дежурные ПВО ликвидировали 37 украинских беспилотников. Над Калужской областью сбили 10 дронов, по восемь — над Смоленской и Московским регионом, пять направлялись на Москву, еще шесть сбили над Брянской, три — над Тульской, два — над Орловской областью.