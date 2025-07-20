Зеленский заявил, что логистика в России должна страдать

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о планах ВСУ бить вглубь территории России. Об этом глава киевского режима написал в Telegram-канале .

Зеленский отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о якобы ударах по российским тылам. Целью атак он указал российскую инфраструктуру.

«Логистика должна ощутимо страдать», — подчеркнул глава киевского режима.

В связи с этим Зеленский сообщил о планах наращивания производства беспилотных летательных аппаратов на Украине.

Ранее стало известно, что как минимум 132 поезда задержались после падения беспилотника на железнодорожные пути на станции Лихая в Ростовской области. В РЖД уточняли, что задержки в среднем составляли от 33 минут до 15 часов.

Также из-за ограничений в Москве 19–20 июля на запасные аэродромы ушли более 130 самолетов.