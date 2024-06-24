Путин выразил соболезнования родным погибших в Севастополе и Дагестане

Песков: Путин глубоко соболезнует родным погибших в Севастополе и Дагестане

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным погибших в Севастополе и Дагестане и пообещал оказать помощь пострадавшим. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане. Конечно, оказывается помощь сейчас по линии службы здравоохранения всем тем, кто пострадал», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

Атаки произошли 23 июня. В Дагестане террористы напали на синагоги и церкви, в результате погибли 15 правоохранителей и четверо мирных жителей. В республике объявили трехдневный траур. В тот же день ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS. Четыре ракеты удалось сбить, одна упала на территории пляжа в Учкуевке. Жертвами стали четыре человека, пострадал еще 151. В Севастополе объявили режим ЧС регионального характера.

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