«Просто жуть какая-то происходила». Жительница Нижнего Тагила рассказала о взрыве

Жительница Нижнего Тагила: от звука взрыва сначала сердце в пятки ушло

Взрыв газа в Нижнем Тагиле оказался настолько сильным, что в соседних домах затряслась мебель. Очевидица рассказала 360.ru о произошедшем.

«Сначала я слышала хлопок, как будто с полигона, но более громкий. У меня немного пошатнулась кровать, а у мамы в комнате — шторка. Но, к счастью, окна не выбило. <…> Поначалу у нас сердце в пятки ушло», — сказала она.

Подруга девушки в момент взрыва выходила на улицу. Услышав громкий звук, она пошла в сторону пострадавшей пятиэтажки и увидела разрушения.

Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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Фото: Телеканал «360»
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«Она дошла до места, и там просто жуть какая-то происходила. То есть они там видели, как людей из подвалов вытаскивали», — заявила девушка.

В квартирах знакомых собеседницы 360.ru, которые живут неподалеку, разбились окна. Под завалами оказались знакомые родителей и как минимум двух товарищей, добавила она.

Взрыв газа в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. МЧС Свердловской области сообщило о шести пострадавших, в том числе трех детях. Ранее 360.ru показал видео с места событий.

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