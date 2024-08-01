«Просто жуть какая-то происходила». Жительница Нижнего Тагила рассказала о взрыве
Жительница Нижнего Тагила: от звука взрыва сначала сердце в пятки ушло
Взрыв газа в Нижнем Тагиле оказался настолько сильным, что в соседних домах затряслась мебель. Очевидица рассказала 360.ru о произошедшем.
«Сначала я слышала хлопок, как будто с полигона, но более громкий. У меня немного пошатнулась кровать, а у мамы в комнате — шторка. Но, к счастью, окна не выбило. <…> Поначалу у нас сердце в пятки ушло», — сказала она.
Подруга девушки в момент взрыва выходила на улицу. Услышав громкий звук, она пошла в сторону пострадавшей пятиэтажки и увидела разрушения.
«Она дошла до места, и там просто жуть какая-то происходила. То есть они там видели, как людей из подвалов вытаскивали», — заявила девушка.
В квартирах знакомых собеседницы 360.ru, которые живут неподалеку, разбились окна. Под завалами оказались знакомые родителей и как минимум двух товарищей, добавила она.
Взрыв газа в Нижнем Тагиле произошел 1 августа. МЧС Свердловской области сообщило о шести пострадавших, в том числе трех детях. Ранее 360.ru показал видео с места событий.