«Просто жуть какая-то происходила». Жительница Нижнего Тагила рассказала о взрыве

Взрыв газа в Нижнем Тагиле оказался настолько сильным, что в соседних домах затряслась мебель. Очевидица рассказала 360.ru о произошедшем.

«Сначала я слышала хлопок, как будто с полигона, но более громкий. У меня немного пошатнулась кровать, а у мамы в комнате — шторка. Но, к счастью, окна не выбило. <…> Поначалу у нас сердце в пятки ушло», — сказала она.

Подруга девушки в момент взрыва выходила на улицу. Услышав громкий звук, она пошла в сторону пострадавшей пятиэтажки и увидела разрушения.