Последствия мощного взрыва в пятиэтажке в Нижнем Тагиле сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия взрыва газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

При взрыве газа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного дома. В распоряжении 360 появились кадры с места происшествия.

Взрыв прогремел на улице Сибирской, 81. Его было слышно и на расположенной по соседству улице Ильича Местная жительница рассказала 360.ru, что сразу заподозрила проблемы с газом.

«Слышала очень громкий хлопок. Подумала, что рванул газ, потому что было громко», — сказала она.

Другой очевидец сообщил, что взрыв случился около 10 часов утра. Из дома, по его словам, вынесли двух детей с ожогами. Одному из них около трех месяцев, добавил собеседник 360.ru.

Жильцов пострадавшей пятиэтажки эвакуировали. К месту происшествия направили бригады скорой помощи и аэромобильную группировку спасателей.