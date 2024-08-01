Газ взорвался в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле

Утром в четверг мощный взрыв газа произошел в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле, полностью разрушилась одна из секций постройки. Об этом сообщило издание «Борус» .

На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших пока не поступала.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы уточнил, что причиной ЧП стал взрыв газового баллона.

Издание Ura.ru отметило, что речь идет о хлопке в доме 81 по улице Сибирской. МЧС по Свердловской области ситуацию пока что официально не комментировало.

Журналисты E1.ru со ссылкой на сайт ГИС ЖКХ отметили, что разрушенный дом построили в 1974 году, он пребывал в исправном состоянии, а его износ не превышал 30%. Дом обслуживала компания «Тагил-Сити», всего в нем шесть подъездов и 80 жилых квартир.

Врыв газа в жилом доме произошел несколько дней назад в Хабаровской области. В результате ЧП пострадали женщина, мужчина и трое детей.