Шесть человек пострадали при взрыве и обрушении дома в Нижнем Тагиле

Трое детей и трое взрослых пострадали при взрыве газа и последующем обрушении подъезда в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в МЧС России .

Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Сюда же прибыли, в том числе, и кинологические расчеты.

«Привлечено более 150 человек и 47 единиц техники. <…> В готовность приведена авиация и спасатели отряда „Центроспас“ МЧС России», — добавили в ведомстве.

На базе Главного управления МЧС России по Свердловской области открыли горячую линию. Информацию можно получить по номеру 8(343)346-13-19.

Ранее стало известно, что на место обрушения в Нижнем Тагиле направили два медицинских вертолета. Около пятиэтажки работают также несколько бригад скорой помощи Нижнего Тагила, всем пострадавшим оперативно оказывают необходимую помощь. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.