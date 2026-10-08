В Петербурге суд огласил приговор 16-летнему школьнику, который покалечил взрослого мужчину

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор 16-летнему школьнику, который в ходе драки покалечил взрослого мужчину. Подросток перекинул оппонента через себя, в результате чего тот ударился головой об асфальт и получил открытый перелом затылка, написала Neva.Today .

Суд установил, что вечером 18 июня на проспекте Художников в ходе конфликта подросток ударил 26-летнего мужчину в голову, а затем применил боевой прием «бросок через себя».

Подростка признали виновным по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Свою вину фигурант признал. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.