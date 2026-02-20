Пропавший в Амурской области вертолет с сотрудницами СК и МВД так и не нашли

Вертолет с сотрудницами Следственного комитета и полиции, пропавший в Амурской области, до сих пор не нашли. Поиски возобновят завтра, сообщил источник 360.ru.

Robinson R44 исчез с радаров примерно в 130 километрах от села Амаранка Ромненского района. Следствие изучает две основные версии: техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.

Заведено уголовное дело по статье о нарушении норм безопасности полетов и эксплуатации воздушного транспорта.

Как сообщил источник 360.ru, у частного вертолета не было разрешения на полет. По словам очевидцев, он вылетел около 20:00 по местному времени. На борту находились пилот и два сотрудника правоохранительных органов, возвращавшиеся с оперативно-разыскных мероприятий.

На лесной делянке рядом с селом Амаранка нашли обезглавленное тело. Правоохранители прибыли на место ЧП. Во время обратного полета вертолет, вероятно, потерпел крушение. Борт сняли на видео перед вылетом.