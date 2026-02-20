Пропавший в Амурской области вертолет с сотрудницами СК и МВД сняли на видео перед вылетом

У частного вертолета Robinson, который пропал в Амурской области, не было разрешения на полет. Об этом сообщил источник 360.ru.

Точное время вылета вертолета неизвестно. По словам очевидцев, это произошло примерно в 20:00 по местному времени. На борту находились пилот и двое правоохранителей, которые возвращались с оперативно-разыскных мероприятий.

Видео с вертолетом очевидцы засняли около лесозаготовительной деляны рядом с селом Амаранка. На поиски выехали сотрудники МЧС и оперативники. В спасательной операции участвуют 42 специалиста и 14 единиц техники, в том числе беспилотник и два снегохода.

По неофициальным данным, в вертолете находились две женщины, которые занимались расследованием смерти человека на лесозаготовке. Там обнаружили обезглавленное тело одного из работников.

Правоохранители из Ромненского муниципального округа отправились выяснить, погиб человек случайно или его убили.