Сотрудницы МВД и СК на разбившемся вертолете возвращались с расследования

Сотрудницы МВД и Следственного комитета, находившиеся на борту разбившегося в Амурской области вертолета Robinson, возвращались с лесозаготовки, где расследовали гибель работника. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Накануне на делянке недалеко от села Амаранка нашли обезглавленное тело. Сотрудницы ведомства летали туда, чтобы установить, была ли смерть убийством или несчастным случаем. На обратном пути и произошло крушение.

Вертолет пропал в 130 километрах от села. На борту находились четыре человека, в том числе двое пилотов. Теперь машину ищут 42 специалиста и 14 единиц техники. По данным источника 360.ru, у воздушного судна не было разрешения на полет.