В Амурской области пропал вертолет с четырьмя людьми на борту

Вертолет пропал в Амурской области, на борту находились четыре человека. Об этом в мессенджере МАХ сообщило МЧС региона.

«В Ромненском муниципальном округе из лесозаготовительной деляны в 130 километрах от села Амаранка вылетел вертолет и пропал в пути следования», — отметила пресс-служба министерства.

Местонахождение вертолета пока неизвестно. На поиски из Благовещенска выехала оперативная группа, спасатели поисково-спасательного отряда и аэромобильная группировка ГУ МЧС России. Всего в операции задействовали 42 человека и 14 единиц техники, в том числе два снегохода и один беспилотник.

Накануне на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии сошла лавина, могли пострадать несколько человек. Точное количество пострадавших пока неизвестно.