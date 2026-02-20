Жертвами крушения вертолета в Приамурье стали сотрудницы МВД и СК

Shot: две женщины разбились на частном вертолете в Приамурье

Две женщины разбились на вертолете в Амурской области, они расследовали гибель на лесозаготовке. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Жертвами крушения стали сотрудницы Следственного комитета и МВД.

«Как мы выяснили, вчера на делянке, где валят лес, недалеко от села Амаранка, нашли обезглавленное тело — предварительно, одного из работников», — написали авторы поста.

Из Ромненского муниципального округа на объект направились две женщины. Они должны были выяснить, убийство это или несчастный случай. Вертолет Robinson разбился на обратном пути у Амаранки.

Об исчезновении частного вертолета стало известно 20 февраля, его местонахождение до сих пор неизвестно. К поискам подключили оперативную и аэромобильную группы, снегоходы и беспилотники.