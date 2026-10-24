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    Потерявший хозяина петух 8 лет ждал его у больницы

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    В Боливии произошел случай, напомнивший людям историю Хатико. В городе Санта-Крус петух по кличке Мартин уже восьмой год ждет хозяина у онкобольницы, сообщило издание adn Noticias.

    «В течение восьми лет Мартин оставался недалеко от онкологической больницы в Санта-Крус, Боливия, куда он прибыл, когда его владелец был госпитализирован из-за рака и впоследствии умер», — отметили в материале.

    Петух привлек внимание людей, ежедневно проезжающих мимо больницы. С годами о нем узнало еще больше народа. При этом невозможно точно сказать, сознательно ли Мартин ожидает возвращения хозяина, но местной знаменитостью он уже стал.

    Сотрудники больницы и люди, работающие в ее окрестностях, подкармливают его и защищают. Петух обычно подходит к людям, предлагающим ему еду. Мартин предпочитает попкорн. В хорошую погоду он гуляет около больницы, а во время дождя сам ищет укрытие.

    Прошлой весной умер рыжий кот Хатико из Дагестана, который семь лет не покидал могилу хозяина.

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