Специалисты Роспотребнадзора дали советы, как не отравиться грибами

Перед приготовлением грибы необходимо тщательно вымыть и срезать с них все поврежденные участки. Об этом пишет «Газета.Ru» .

При варке некоторых грибов следует несколько раз менять воду, чтобы избавиться от вредных веществ, а при засолке и мариновании нужно использовать только проверенные рецепты, пишет НСН.

Если после употребления появились тошнота, боль в животе, слабость и головокружение, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь, сохранив остатки грибов до приезда врачей.

Ранее кандидат технических наук Дмитрий Быстров заявил, что назвать какой-либо определенный гриб самым полезным нельзя.