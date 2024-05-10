У владельца упавшего в Мойку автобуса нашли многомиллионные штрафы | 360°

Важное 10 мая 2024, 15:34 У владельца упавшего в Мойку автобуса нашли многомиллионные штрафы Перевозчика «Такси», чей автобус упал в Мойку в Петербурге, штрафовали 23 раза

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У компании «Такси», которой принадлежит упавший в Мойку в Санкт-Петербурге автобус, были проблемы с законом. Перевозчика неоднократно штрафовали, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Там отметили, что с 1 января 2022 года по 10 мая 2024 года компания выплатила 23 штрафа на сумму 3,6 миллиона рублей по административным делам за работу в транспортной отрасли с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Принадлежащий ООО «Такси» автобус упал в Мойку около Поцелуева моста. Предварительной причиной аварии назвали ошибку водителя, который не справился с управлением.

По данным городского главка МЧС, из салона ушедшего под воду транспорта достали девять пассажиров. Двое находились в тяжелом состоянии, четверо — в клинической смерти, трое скончались на месте.

В управлении петербургского СК сообщили, что завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водителя задержали сотрудники полиции. Сейчас мужчина находится в отделе.