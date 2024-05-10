Число погибших пассажиров упавшего в Мойку автобуса выросло до семи | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 15:11 Число погибших пассажиров упавшего в Мойку автобуса выросло до семи Источник 360.ru: тела семи погибших вытащили из Мойки после падения автобуса Пресс-служба Генпрокуратуры

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Работающие на месте падения автобуса в Мойку петербургские спасатели достали тела семи погибших пассажиров. Об этом 360.ru сообщил осведомленный источник.

По данным городского комитета по транспорту, причиной падения автобуса в воду стала ошибка водителя. В ведомстве заявили, что при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост мужчина не справился с управлением. Развернувшийся транспорт пробил ограду и упал в воду.

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В ведомстве добавили, что он принадлежал компании «Такси».

На помощь людям из тонущего автобуса бросились очевидцы, которые вытаскивали их из салона и помогали добраться до берега.

Спасательную операцию продолжили прибывшие на место специалисты экстренных служб. К работе подключили водолазов.

По предварительным данным городского главка МВД, всего в автобусе находились около 20 человек. В управлении подчеркнули, что завели уголовное дело. Водителя задержали и доставили в отдел для разбирательства.