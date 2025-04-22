При детонации снарядов во Владимирской области никто не погиб

Авдеев: жертв при детонации снарядов во Владимирской области не было

Взрывы в Киржачском районе произошли из-за возгорания боеприпасов и детонации склада. Эвакуация объявлена в семи населенных пунктах, воинской части и садовых товариществах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Штабом было приятно решение провести эвакуацию воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков. Эвакуированы в пункты временного размещения порядка 450 человек», — сказал он.

Большинство жителей, по информации Авдеева, проведут ближайшую ночь в ПВР, некоторые уедут к родственникам. Вынужденных покинуть дома людей обеспечат всем необходимым.

При детонации боеприпасов никто не погиб, заявил губернатор. Ранения получили четыре человека. Из них двое в удовлетворительном состоянии поступили в Киржачскую районную больницу, один в состоянии средней степени тяжести лег в Александровскую районную больницу, еще одному пострадавшему врачи назначили амбулаторное лечение.

ПВР открылись на базе пяти школ и двух домов культуры в Киржаче. Размещение эвакуированных жителей проконтролирует прокуратура.