Представителя собственницы сгоревшего здания во Фрязине доставили в суд

Представителя собственницы сгоревшего здания во Фрязине доставили в зал суда. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, как мужчина входит в зал заседаний в сопровождении правоохранителей.

Ранее в Щелковский суд также доставили задержанного 26 июня замгенерального директора ООО «Исприри» Юрия Фомина, который проходит обвиняемым по делу о пожаре. Его арестовали на месяц и 28 дней. Мужчине вменили оказание небезопасных услуг, повлекшее смерть нескольких человек.

Административное здание оказалось в ведении компании «Исприн» в 2021 году на время процедуры банкротства. По версии следствия, помещения сдали в аренду, не позаботившись об исправности проводки.

В результате быстро распространившегося пожара погибли шесть человек. Предварительно, причиной ЧП стала неисправность электропроводки. По делу о пожаре задержали двоих.