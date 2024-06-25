Глава Фрязина подтвердил гибель шести человек при пожаре в Наукограде

Глава Фрязина Воробьев: пожар в Наукограде унес жизни шести человек

Пресс-служба ГСУ СК по Московской области
Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Московской области

Жертвами пожара в девятиэтажном здании во Фрязине стали шесть человек. Их гибель подтвердил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

«На месте продолжают работу следователи и криминалисты», — уточнил он.

Воробьев рассказал, что вместе с коллегами возложил цветы к стихийному мемориалу, который появился у сгоревшего здания в Наукограде. Туда приходят местные жители, работники предприятий и волонтеры, чтобы почтить память жертв пожара.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата», — написал глава Фрязина.

Огонь охватил девятиэтажное здание днем 24 июня. Площадь возгорания составила пять тысяч квадратных метров. Открытое пламя ликвидировали только поздно вечером. Следователи возбудили уголовное дело.

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Нырять бесполезно. Что такое тягун и как спастись от него в море

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте