Фигуранта дела о пожаре во Фрязине доставили в зал Щелковского суда

В Щелковский суд по делу о пожаре во Фрязине доставили заместителя генерального директора ООО «Исприри» Юрия Фомина. Видео из зала появилось в распоряжении 360.ru.
Фигуранту 27 июня вынесут меру пресечения.
Накануне стало известно о задержании замгендиректора ООО «Исприри» и представителя собственника здания во Фрязине. Им вменили оказание небезопасных услуг, которые повлекли смерть нескольких человек. В загоревшемся здании не следили за техническим состоянием электропроводки, из-за чего мог начаться пожар.