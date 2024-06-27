Фигуранта дела о пожаре во Фрязине доставили в зал Щелковского суда

Замгендиректора ООО «Исприри» Фомина доставили в суд по делу о пожаре во Фрязине

В Щелковский суд по делу о пожаре во Фрязине доставили заместителя генерального директора ООО «Исприри» Юрия Фомина. Видео из зала появилось в распоряжении 360.ru.

Фигуранту 27 июня вынесут меру пресечения.

Накануне стало известно о задержании замгендиректора ООО «Исприри» и представителя собственника здания во Фрязине. Им вменили оказание небезопасных услуг, которые повлекли смерть нескольких человек. В загоревшемся здании не следили за техническим состоянием электропроводки, из-за чего мог начаться пожар.

Пожар во Фрязине потушили на второй день, но к вечеру в здании воспламенились тлевшие очаги пожара.