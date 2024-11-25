Пожар в Жуковском полностью потушили

Спасатели полностью потушили пожар в доме в Жуковском. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Информации о пострадавших не поступало», — уточнили в министерстве.

Там добавили, что на месте работают специалисты госпожнадзора МЧС.

Огонь вспыхнул в доме № 5 на улице Осипенко. Очевидец сообщил, что пожар был достаточно сильным. Жильцов эвакуировали. Из огня вынесли четырехмесячную девочку, она не пострадала. В здании не было газа, только электроплиты, рассказал еще один свидетель случившегося.

По данным Telegram-канала Shot, перед пожаром в доме прогремел взрыв. Эпицентр возгорания находился на 12-м этаже.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ЧП, а также соблюдение прав жильцов дома. На место пожара выехал исполняющий обязанности прокурора города Александр Жумаев.