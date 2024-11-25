В многоэтажке в Жуковском прогремел взрыв. Квартиру охватило пламенем

Взрыв прогремел в многоэтажном доме по улице Осипенко в Жуковском, после чего в квартире начался сильный пожар. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Эпицентр возгорания находится на 12-м этаже дома, но пострадали и квартиры на два этажа выше. Жильцы дома начали выбегать на улицу. На месте происшествия работают экстренные службы. Сведений о пострадавших, как и о причине пожара, пока не поступало.

Ранее трое взрослых и четверо детей пострадали при взрыве и пожаре на Карельском бульваре на севере Москвы. При тушении обрушились перегородки смежных квартир. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, а начался пожар на пятом этаже. До прибытия спасателей из дома успели эвакуироваться 110 жильцов.