Источник 360.ru: очевидцы не слышали взрыв перед пожаром в доме в Жуковском

Крупный пожар в многоэтажке в Жуковском уже потушили. Об этом 360.ru сообщил один из очевидцев.

«Хлопок лично я не слышала, горело достаточно сильно, сейчас вроде бы потушили», — отметила собеседница 360.ru.

Однако по последним данным МЧС России, огнеборцы продолжают тушить пламя и эвакуировать жильцов. Горят две квартиры на 12-м и 13-м этажах.

«Пожарные спасли троих жильцов», — уточнили в пресс-службе.

Пламя охватило дом № 5 на улице Осипенко. Как сообщил Telegram-канал Shot, перед возгоранием прогремел взрыв.

Когда начался пожар, часть жителей дома выбежали на улицу. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мужчину эвакуировали во время пожара в доме в Солнечногорске. Вспыхнула квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Молодой человек находился на балконе.