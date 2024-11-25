Пожарные спасли четырехмесячную девочку из горевшего дома в Жуковском

Видео 360.ru: огнеборцы спасли младенца при пожаре в Жуковском

Четырехмесячную девочку спасли из пожара в многоэтажном доме в Жуковском. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как один из спасателей вынес младенца из здания. Ребенок не пострадал.

Сейчас огнеборцы продолжают работу над ликвидацией последствий пожара. Спасатели повторно проливают конструкции, чтобы предотвратить возгорания. Жильцам пока не разрешают вернуться в свои квартиры.

Очевидец пожара сообщил, что в доме не было газа.

«В доме газа нет. Только электроплиты», — сказал он.

Огонь охватил дом № 5 на улице Осипенко. По данным Telegram-канала Shot, перед возгоранием прогремел взрыв. Пожар уже потушили.