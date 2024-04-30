Пожар в промзоне в Королеве локализовали на 550 «квадратах» | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 20:38 Пожар в промзоне в Королеве локализовали на 550 «квадратах» МЧС: в промзоне в Королеве локализовали пожар на 550 квадратных метрах Телеканал «360»

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Возгорание в промзоне в Королеве локализовали на 550 квадратных метрах. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС Московской области.

«В 19:14 локализация на 550 квадратных метрах. Пострадавших, предварительно, нет», — сообщили в ведомстве.

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В Раменском пожар на складе с пластиковыми трубами полностью потушили. Площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров.

В Бурятии огонь охватил 10 тысяч квадратных метров, он распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники МЧС России. Глава Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил, что из-за пожара пришлось эвакуировать людей, их направили в пункты временного размещения. В регионе бушует ураганный ветер, отметил чиновник.