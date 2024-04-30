Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на складе труб в Раменском | 360°

Происшествия 30 апреля 2024, 15:15 Сотрудники МЧС полностью потушили пожар на складе труб в Раменском Пресс-служба МЧС

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Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар, разгоревшийся на складе с пластиковыми трубами в Раменском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила более двух тысяч квадратных метров, в его тушении участвовали 70 специалистов и 22 единицы техники. Еще до приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек.

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Ранее МЧС опубликовало видеозапись с охваченной огнем открытой площадкой возле склада в Раменском. Пожар вспыхнул в поселке Агрохим, площадь возгорания быстро увеличивалась из-за высокой пожарной нагрузки. Спасателям удалось локализовать возгорание примерно в 11:10.