Эвакуация людей началась на окраине Улан-Удэ из-за крупного пожара | 360°

30 апреля 2024, 19:14
Эвакуация людей началась на окраине Улан-Удэ из-за крупного пожара
Мэр Шутенков: на окраине Улан-Удэ вспыхнул пожар, началась эвакуация
На окраине Улан-Удэ вспыхнул пожар, в связи с чем началась эвакуация людей. Об этом сообщил мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков в Telegram-канале.
Сначала глава города заявил о возгорании жилых домов в Бурводе. Позже он уточнил, что пожар возник в надворных постройках.
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«На месте работают сотрудники МЧС, ГО и ЧС. Введен режим повышенной готовности. Работаем по территории всего города», — написал Шутенков.
Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале сообщил, что в регионе бушует пять пожаров.
«Ураганный ветер. Сейчас на Бурводе. МЧС, ГО ЧС, все подняты», — написал Цыденов.
По данным МЧС России, в Улан-Удэ загорелись дома и надворные постройки на общей площади три тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения.
Несколько дней назад в Кабанском районе Бурятии сгорел деревянный дом. Погибли трое детей в возрасте от одного до четырех лет.
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