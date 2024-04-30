Площадь пожара в Бурятии увеличилась до 10 000 квадратных метров | 360°

30 апреля 2024, 20:19
Площадь пожара в Бурятии увеличилась до 10 000 квадратных метров
Площадь пожара в Бурятии достигла 10 000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Огонь распространился на 20 жилых домов и хозяйственных построек. Спасатели наращивают силы и средства для борьбы с огнем. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники.
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Ранее сообщалось, что возникший в Советском районе Улан-Удэ пожар локализовали, при этом спасатели эвакуировали жителей, для чего проводили подомовый обход. Людям предоставили пункт временного сбора. Причиной быстрого распространения огня стал ураганный ветер.
В Бурятии все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. По данным МЧС, в регионе бушуют пять пожаров.
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