Пожар в многоэтажке Подольска локализовали

МЧС: пожар на улице Веллинга в Подольске локализовали на 935 «квадратах»

Пожар, вспыхнувший в жилом доме на улице Веллинга в Подольске, локализовали. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе МЧС России по Московской области.

«Локализация на площади 935 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», — передали в министерстве.

Огонь частично охватил крышу жилого дома. На место происшествия прибыли спасатели, скорая помощь и полиция. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru. Предварительно, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе в микрорайоне Сходня в Химках. Огонь охватил три тысячи квадратных метров, в здании обрушилась крыша.

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