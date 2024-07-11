Появились новые кадры с горящей многоэтажкой в Подольске

Жители дома 22 на улице Велинга в Подольске эвакуируются из горящего здания. Некоторые выходят из дома вместе с домашними питомцами, видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

От крыши здания идет густой дым, пожарные продолжают тушить огонь. Одна из жительниц эвакуировалась из дома вместе с большим котом. Она призналась, что питомец сильно испугался.

«Он трусишка совсем, да», — отметила девушка.

По данным МЧС, огонь вспыхнул на мансарде дома, площадь возгорания в пресс-службе не уточнили. На место ЧП прибыли скорая помощь, пожарные и сотрудники полиции.

Источник 360.ru подтвердил, что в результате ЧП никто не пострадал.