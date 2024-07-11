Огнеборцы локализовали крупный пожар в Химках

Огнеборцы локализовали пожар в Химках на трех тысячах квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание началось на складе в микрорайоне Сходня. В распоряжении 360.ru появились фото и видео с места ЧП. На кадрах виден густой черный столб дыма, поднимающийся в небо.

Огонь охватил здание 11 июля около 05:00, очевидцы услышали звуки взрывов. Источник 360.ru рассказал, что возгорание произошло на мебельной фабрике в третьем цеху, где перерабатывали пластик.

Площадь пожара за несколько часов увеличилась до двух тысяч «квадратов», обрушилась кровля. Спасатели сообщили, что в здании находятся 30 газовых баллонов. Установление причин происшествия взяла на контроль прокуратура Подмосковья.