Огнеборцы локализовали крупный пожар в Химках
МЧС России: пожар в Химках локализовали на трех тысячах квадратных метрах
Огнеборцы локализовали пожар в Химках на трех тысячах квадратных метрах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание началось на складе в микрорайоне Сходня. В распоряжении 360.ru появились фото и видео с места ЧП. На кадрах виден густой черный столб дыма, поднимающийся в небо.
Огонь охватил здание 11 июля около 05:00, очевидцы услышали звуки взрывов. Источник 360.ru рассказал, что возгорание произошло на мебельной фабрике в третьем цеху, где перерабатывали пластик.
Площадь пожара за несколько часов увеличилась до двух тысяч «квадратов», обрушилась кровля. Спасатели сообщили, что в здании находятся 30 газовых баллонов. Установление причин происшествия взяла на контроль прокуратура Подмосковья.