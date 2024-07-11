Пламя охватило мансарду дома в Подольске

МЧС: на улице Велинга в Подольске загорелась мансарда одного из домов

Пожар вспыхнул в жилом доме на улице Велинга, от здания идет черный густой дым. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе МЧС отметили, что площадь пожара пока уточняется.

«Выход дыма с мансардного этажа. Информация уточняется дальнейшая», — указали в ведомстве.

На кадрах видно, что огонь частично охватил крышу жилого дома. На место пожара прибыли спасатели, скорая помощь и полиция.

По данным источника 360.ru, в результате ЧП никто не пострадал.

«Да, сильно [горит], пострадавших вроде нет», — заявил собеседник 360.ru.

Ранее огнеборцы локализовали пожар на складе в микрорайоне Сходня в Химках. Площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. По данным источника, огонь вспыхнул утром 11 июля, в цеху мебельной фабрики, где перерабатывали пластик. Очевидцы отметили, что прогремели взрывы.

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